У побережья Индии загорелось грузовое судно под флагом Сингапура
У побережья индийского штата Керала загорелось грузовое судно под флагом Сингапура. Об этом сообщает NewsBytes. По данным Центра морских операций в Мумбаи, на судне произошел взрыв.
Военно-морской флот страны получил сигнал бедствия около 10:30 по местному времени (около 8:30 мск). Спустя полчаса командование направило свой корабль «Сурат» на помощь судну.
Кроме того, береговая охрана Индии направила четыре корабля для тушения пожара и эвакуации 22 членов экипажа. Сейчас 18 из них покинули судно на шлюпках, еще четыре человека пропали без вести.
Корабль направлялся из Коломбо в Мумбаи, судно должно было прибыть в пункт назначения 10 июня. По данным портала, оно перевозило более 650 контейнеров.