В ГД попросили ввести госрегулирование цен на железнодорожные билеты в Крым

Поездки в Крым осуществляет компания «Гранд Сервис Экспресс». В конце 2024 г. пресс-служба перевозчика приводила данные, согласно которым за год из Ростова в Крым на поездах приезжает около 150 000 человек, из Краснодара – 130 000 человек. С 2021 г. пассажиропоток из этих городов на полуостров вырос примерно в два раза. При этом спрос на ж/д билеты из Ростова и Краснодара в Крым на предпраздничную неделю с 24 по 31 декабря в 2024 г. вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.