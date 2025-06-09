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В ГД попросили ввести госрегулирование цен на железнодорожные билеты в Крым

Ведомости

Фракция «Справедливая Россия – За правду» обратилась к министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, сообщил в Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов.

Как объяснил депутат, сейчас граждан в Крым перевозит не РЖД напрямую, а частная компания-монополист, из-за чего цены на билеты становятся значительно выше. При этом в курортный сезон возникают трудности с тем, чтобы купить их по такой стоимости. В связи с этим Миронов направил обращение, в котором попросил «обеспечить доступные и справедливые цены на билеты, контроль за деятельностью перевозчиков в интересах граждан, увеличить число ж/д составов в пиковые сезоны».

Поездки в Крым осуществляет компания «Гранд Сервис Экспресс». В конце 2024 г. пресс-служба перевозчика приводила данные, согласно которым за год из Ростова в Крым на поездах приезжает около 150 000 человек, из Краснодара – 130 000 человек. С 2021 г. пассажиропоток из этих городов на полуостров вырос примерно в два раза. При этом спрос на ж/д билеты из Ростова и Краснодара в Крым на предпраздничную неделю с 24 по 31 декабря в 2024 г. вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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