В ГД попросили ввести госрегулирование цен на железнодорожные билеты в Крым
Фракция «Справедливая Россия – За правду» обратилась к министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, сообщил в Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов.
Как объяснил депутат, сейчас граждан в Крым перевозит не РЖД напрямую, а частная компания-монополист, из-за чего цены на билеты становятся значительно выше. При этом в курортный сезон возникают трудности с тем, чтобы купить их по такой стоимости. В связи с этим Миронов направил обращение, в котором попросил «обеспечить доступные и справедливые цены на билеты, контроль за деятельностью перевозчиков в интересах граждан, увеличить число ж/д составов в пиковые сезоны».
Поездки в Крым осуществляет компания «Гранд Сервис Экспресс». В конце 2024 г. пресс-служба перевозчика приводила данные, согласно которым за год из Ростова в Крым на поездах приезжает около 150 000 человек, из Краснодара – 130 000 человек. С 2021 г. пассажиропоток из этих городов на полуостров вырос примерно в два раза. При этом спрос на ж/д билеты из Ростова и Краснодара в Крым на предпраздничную неделю с 24 по 31 декабря в 2024 г. вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.