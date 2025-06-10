При атаке украинского беспилотника на заправку в Белгороде погибла женщина

Минобороны сообщало, что с вечера 9 июня до 05:50 10 июня дежурные средства ПВО сбили 102 украинских дрона над российскими регионами. Из них 20 пришлись на Белгородскую область. В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов страны. В частности, мера затронула воздушные гавани обеих столиц, Ижевска, Казани, Кирова («Победилово») и Нижнекамска («Бегишево») и др.