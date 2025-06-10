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HeadHunter: больше всего шопоголиков работает в рекламе

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В сферах PR и маркетинга, финансов и бухгалтерии, а также строительства и недвижимости работает по 6% людей, чьи траты на покупки составляют больше половины зарплаты, и это наибольшая доля среди остальных профессий. Об этом говорится в исследовании сервиса «CDEK.Shopping» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

При этом экономнее всего оказались медики и фармацевты. Как отмечено в исследовании, 53% опрошенных и работающих в этих профессиях ответили, что тратят на покупки лишь 5–10% доходов. 51% и 50% соответственно дали такой же ответ, имея специальность «административных работников», IT-специалистов.

Общий показатель среди россиян, которые выделяют на шопинг более 50% заработной платы, – 5%. Анализ по регионам показал, что чаще всего так распределяют траты жители Челябинской, Нижегородской областей и Красноярского края. Однако в hh.ru отметили, что важно учитывать размер оплаты труда.

В апреле из результатов исследования Центрального университета стало известно о расходах студентов ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Выяснилось, что в 2023/24 учебном году среднестатистический студент ежемесячно тратил около 33 000 ₽. Это на 18% больше, чем два года назад. При этом самые крупные среднемесячные траты зафиксированы среди студентов МГИМО (49 900 ₽), МФЮА (43 100 руб.) и ВШЭ (42 700 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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