HeadHunter: больше всего шопоголиков работает в рекламе
В сферах PR и маркетинга, финансов и бухгалтерии, а также строительства и недвижимости работает по 6% людей, чьи траты на покупки составляют больше половины зарплаты, и это наибольшая доля среди остальных профессий. Об этом говорится в исследовании сервиса «CDEK.Shopping» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
При этом экономнее всего оказались медики и фармацевты. Как отмечено в исследовании, 53% опрошенных и работающих в этих профессиях ответили, что тратят на покупки лишь 5–10% доходов. 51% и 50% соответственно дали такой же ответ, имея специальность «административных работников», IT-специалистов.
Общий показатель среди россиян, которые выделяют на шопинг более 50% заработной платы, – 5%. Анализ по регионам показал, что чаще всего так распределяют траты жители Челябинской, Нижегородской областей и Красноярского края. Однако в hh.ru отметили, что важно учитывать размер оплаты труда.
В апреле из результатов исследования Центрального университета стало известно о расходах студентов ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Выяснилось, что в 2023/24 учебном году среднестатистический студент ежемесячно тратил около 33 000 ₽. Это на 18% больше, чем два года назад. При этом самые крупные среднемесячные траты зафиксированы среди студентов МГИМО (49 900 ₽), МФЮА (43 100 руб.) и ВШЭ (42 700 руб.).