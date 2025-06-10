HeadHunter: больше всего шопоголиков работает в рекламе

В апреле из результатов исследования Центрального университета стало известно о расходах студентов ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Выяснилось, что в 2023/24 учебном году среднестатистический студент ежемесячно тратил около 33 000 ₽. Это на 18% больше, чем два года назад. При этом самые крупные среднемесячные траты зафиксированы среди студентов МГИМО (49 900 ₽), МФЮА (43 100 руб.) и ВШЭ (42 700 руб.).