Аэропорт Пензы временно приостановил работу
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
С утра 15 июня аналогичные меры также действуют в аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска, ограничения к 11:00 мск пока не сняли. Прием и выпуск рейсов приостановили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, пояснял представитель Росавиации.
Ночью ограничения действовали в аэропорту Калуги, а утром была приостановлена работа воздушной гавани Тамбова. Минобороны РФ не сообщало о сбитых беспилотниках в регионах, где приостанавливалась работа аэропортов.