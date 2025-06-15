Аэропорт Пензы временно приостановил работу

С утра 15 июня аналогичные меры также действуют в аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска, ограничения к 11:00 мск пока не сняли. Прием и выпуск рейсов приостановили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, пояснял представитель Росавиации.