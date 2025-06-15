Полицейские Кишинева применили силу к священнику на шествии противников ЛГБТ

В Русский православной церкви (РПЦ) категорически осуждают насилие молдавской полиции в отношении священнослужителей Православной церкви Молдавии, которые выступили против парада в поддержку ЛГБТ в Кишиневе. Об этом завил журналистам заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает «РИА Новости».