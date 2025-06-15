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Полицейские Кишинева применили силу к священнику на шествии противников ЛГБТ

Ведомости

Сотрудники полиции Кишинева применили грубую силу к участникам акции против парада в поддержку ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в центре города – правоохранители швырнули священника на землю, передает «Sputnik Молдова».

Агентство опубликовало в своем Telegram-канале видео падения священника. По данным «РИА Новости», силовики также грубо задержали мужчину с ребенком на руках, он ударился головой об асфальт. ТАСС также пишет, что против поддержанного властями парада ЛГБТ вышли «тысячи людей».

В Русский православной церкви (РПЦ) категорически осуждают насилие молдавской полиции в отношении священнослужителей Православной церкви Молдавии, которые выступили против парада в поддержку ЛГБТ в Кишиневе. Об этом завил журналистам заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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