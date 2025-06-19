На Ставрополье из-за угрозы атак БПЛА приостановлена сдача ЕГЭ
В Ставропольском крае сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) приостановлена в связи с угрозой атак беспилотников, сообщила министр образования Ставрополья Мария Смагина.
«Для того чтобы обезопасить жизни наших детей, приостановлена работа 31 пункта проведения экзамена. Сегодня в крае у нас объявили резервный день, и пишет [экзамен] 631 ребенок», – уточнила она.
Дети продолжат написание экзамена после отмены режима беспилотной опасности, добавила Смагина. Министр уверила, что будут приняты все меры по защите на территориях образовательных организаций.
19 июня – резервный день для написания ЕГЭ по биологии, иностранным языкам и информатике.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров информировал в своем Telegram-канале о беспилотной опасности в регионе.
В 04:00 мск 19 июня представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении ограничений в аэропортах Волгограда («Гумрак») и Калуги («Грабцево»).