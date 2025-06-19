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На Ставрополье из-за угрозы атак БПЛА приостановлена сдача ЕГЭ

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В Ставропольском крае сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) приостановлена в связи с угрозой атак беспилотников, сообщила министр образования Ставрополья Мария Смагина.

«Для того чтобы обезопасить жизни наших детей, приостановлена работа 31 пункта проведения экзамена. Сегодня в крае у нас объявили резервный день, и пишет [экзамен] 631 ребенок», – уточнила она.

Дети продолжат написание экзамена после отмены режима беспилотной опасности, добавила Смагина. Министр уверила, что будут приняты все меры по защите на территориях образовательных организаций.

19 июня – резервный день для написания ЕГЭ по биологии, иностранным языкам и информатике.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров информировал в своем Telegram-канале о беспилотной опасности в регионе.

В 04:00 мск 19 июня представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении ограничений в аэропортах Волгограда («Гумрак») и Калуги («Грабцево»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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