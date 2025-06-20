Кабмин скорректировал границы территориального моря РФ на Балтике
В России утвердили обновленный перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ – прилежащей зоны страны – у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море. Об этом говорится в постановлении правительства.
Вместе с тем признан не действующим в стране раздел «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1985 г.
В частности, Минобороны поручено скорректировать и переиздать государственные морские навигационные карты.
В документе уточняется, что исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка госграницы России с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка госграницы с Польшей.
Минобороны России предложило утвердить линию госграницы в Балтийском море в мае 2024 г. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен тогда выразила надежду, что идея Минобороны РФ о пересмотре определения морских зон в Финском заливе будет реализована в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.