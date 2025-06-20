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Кабмин скорректировал границы территориального моря РФ на Балтике

Ведомости

В России утвердили обновленный перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ – прилежащей зоны страны – у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море. Об этом говорится в постановлении правительства.

Вместе с тем признан не действующим в стране раздел «Балтийское море» перечня  географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1985 г.

В частности, Минобороны поручено скорректировать и переиздать государственные морские навигационные карты.

В документе уточняется, что исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка госграницы России с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка госграницы с Польшей.

Минобороны России предложило утвердить линию госграницы в Балтийском море в мае 2024 г. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен тогда выразила надежду, что идея Минобороны РФ о пересмотре определения морских зон в Финском заливе будет реализована в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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