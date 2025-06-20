Кабмин скорректировал границы территориального моря РФ на Балтике

Минобороны России предложило утвердить линию госграницы в Балтийском море в мае 2024 г. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен тогда выразила надежду, что идея Минобороны РФ о пересмотре определения морских зон в Финском заливе будет реализована в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.