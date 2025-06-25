ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме под видом трудоустройства

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, пояснил, что подобные схемы используют доверие соискателей. По его словам, преступники не только создают видимость трудоустройства, но и искусственно формируют отношения подчинения, чтобы жертва легче соглашалась на их условия. Он подчеркнул, что когда «руководитель» просит помощи в личных вопросах, многие воспринимают это как знак доверия.