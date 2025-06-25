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ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме под видом трудоустройства

Ведомости

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, при которой преступники, выдавая себя за работодателей, выманивают значительные суммы у соискателей. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, перечисляющие деньги под предлогом оказания помощи.

Злоумышленники размещают на сайтах вакансий привлекательные предложения, такие как помощник или ассистент руководителя. Они оперативно одобряют кандидатуру и заключают фиктивный трудовой договор. Затем через мессенджеры дают несложные задания, создавая видимость рабочего процесса. Через несколько дней «руководитель» экстренно просит перевести деньги для покупки лекарств или оплаты по ссылке, обещая вернуть средства. После перевода мошенники либо требуют дополнительные суммы, либо прекращают контакт.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, пояснил, что подобные схемы используют доверие соискателей. По его словам, преступники не только создают видимость трудоустройства, но и искусственно формируют отношения подчинения, чтобы жертва легче соглашалась на их условия. Он подчеркнул, что когда «руководитель» просит помощи в личных вопросах, многие воспринимают это как знак доверия.

Для защиты от мошенничества рекомендуется проверять работодателя через официальные источники, не ограничиваясь перепиской в мессенджерах. Категорически не следует переводить деньги, даже при обещании компенсации. Следует проявлять осторожность с подозрительными контактами, так как мошенники часто меняют номера телефонов и используют вымышленные имена. Требование оплаты перед трудоустройством является явным признаком обмана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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