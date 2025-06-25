Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Саратова
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту «Гагарин» в Саратове, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Информация опубликована в 08:38 мск.
24 июня такие же меры в целях безопасности гражданских судов были введены в Саратове в 09:29 мск. После этого компания «Аэрофлот» сообщила о корректировках в расписании полетов. Некоторые рейсы были отменены, пассажирам предложили переоформить билеты или вернуть денежные средства. Ограничения в аэропорту были сняты в 23:40.
В ночь на 25 июня российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего (семь) воздушных целей было уничтожено над Ростовской областью, четыре дрона военные сбили в небе над Крымом. Еще по два беспилотника были ликвидированы в воздушном пространстве Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит в Брянской области.