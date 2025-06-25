Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Саратова

В ночь на 25 июня российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего (семь) воздушных целей было уничтожено над Ростовской областью, четыре дрона военные сбили в небе над Крымом. Еще по два беспилотника были ликвидированы в воздушном пространстве Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит в Брянской области.