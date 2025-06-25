Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
За ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников. Семь БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, четыре – над Крымом. Еще по два беспилотника были ликвидированы над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит в Брянской области.
Утром 25 июня силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ над Воронежской областью, сообщали в Минобороны РФ. Атаки были отражены с 07:00 до 08:30 мск. Губернатор Александр Гусев уточнил, что воздушные цели были поражены в двух муниципалитетах региона.