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Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы

Ведомости

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Утром 25 июня Росавиация также объявила об ограничениях в аэропорту «Гагарин» в Саратове.

За ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников. Семь БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, четыре – над Крымом. Еще по два беспилотника были ликвидированы над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит в Брянской области.

Утром 25 июня силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ над Воронежской областью, сообщали в Минобороны РФ. Атаки были отражены с 07:00 до 08:30 мск. Губернатор Александр Гусев уточнил, что воздушные цели были поражены в двух муниципалитетах региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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