Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы

За ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников. Семь БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, четыре – над Крымом. Еще по два беспилотника были ликвидированы над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит в Брянской области.