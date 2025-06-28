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Следствие будет просить об аресте последователя блогера Алекса Лесли

Ведомости

Следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу последователя блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли), сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Москве.

Один из последователей блогера, который склонял своих сторонников совершать в отношении москвичек противоправные действия сексуального характера, был задержан 27 июня в Тульской области, сообщал ранее СК. По данным «РИА Новости», речь идет о Алексее Башине. По данным СК, с задержанным проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение.

«Причастность обвиняемого к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела», – говорится в сообщении.

25 июня СК РФ возбудил уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) против Кириллова. Установлено, что в соцсетях он призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Соответствующие материалы зафиксированы на видео. Позднее Московский суд арестовал на 15 суток Максима Орешкова и Дениса Чанышева за домогательства, они были признаны виновными по ч. 2 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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