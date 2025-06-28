Следствие будет просить об аресте последователя блогера Алекса Лесли

25 июня СК РФ возбудил уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) против Кириллова. Установлено, что в соцсетях он призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Соответствующие материалы зафиксированы на видео. Позднее Московский суд арестовал на 15 суток Максима Орешкова и Дениса Чанышева за домогательства, они были признаны виновными по ч. 2 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).