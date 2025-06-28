Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 5 июля
Авиакомпания Emirates продлевает отмену рейсов в Иран и в обратном направлении до 5 июля, говорится в заявлении на сайте перевозчика.
Рейсы в Тегеран и из него отменяются «в связи с региональной ситуацией», отмечается в заявлении. Авиакомпания не будет летать в республику до 5 июля включительно. Emirates сообщила, что пассажирам, которых затронула отмена рейсов, следует обращаться в свое туристическое агентство для перебронирования или напрямую в связаться с авиакомпанией.
Компания также анонсировала возобновление полетов в Багдад с 1 июля. На следующий день перевозчик также продолжит выполнение рейсов в Басру.
Росавиация 23 июня предписала не летать над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Через несколько дней запрет был отменен.