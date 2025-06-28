Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 5 июля

Рейсы в Тегеран и из него отменяются «в связи с региональной ситуацией», отмечается в заявлении. Авиакомпания не будет летать в республику до 5 июля включительно. Emirates сообщила, что пассажирам, которых затронула отмена рейсов, следует обращаться в свое туристическое агентство для перебронирования или напрямую в связаться с авиакомпанией.