Le Monde: во Франции работает сервис заказных убийств UberKills
Во Франции создали сервис заказных убийств на основе Telegram под названием UberKills. Об этом пишет газета Le Monde.
В материале приводится случай исполнения убийства, заказ на которое был предположительно получен через этот сервис. На востоке Франции в городе Воль-ан-Велен в апреле был убит Абдель Хаким Б. – он получил смертельные ранения в голову, в него выстрелили три раза.
Помимо UberKills в Telegram, по данным газеты, существует сервис для наркокурьеров UberShit. Сервис создали в 2020 г. и маскировали под службу доставки еды.
Появление подобных сервисов стало основанием для задержания летом 2024 г. основателя Telegram Павла Дурова. Тогда французские власти обвинили бизнесмена в соучастии в противоправной деятельности. Дуров говорил, что французские силовики обвиняют его в том, что он не смог предотвратить преступления, совершенные с использованием Telegram.
Дуров заявлял, что такое обвинение является нелепым. По его словам, это все равно что арестовать президента США Дональда Трампа или французского лидера Эммануэля Макрона за преступления, совершенные гражданами этих стран.