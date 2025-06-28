Le Monde: во Франции работает сервис заказных убийств UberKills

В материале приводится случай исполнения убийства, заказ на которое был предположительно получен через этот сервис. На востоке Франции в городе Воль-ан-Велен в апреле был убит Абдель Хаким Б. – он получил смертельные ранения в голову, в него выстрелили три раза.