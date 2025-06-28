Межгосударственный авиационный комитет расследует крушение Як-18Т под Коломной

Он отметил, что ключевая цель расследования – установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем. В расследовании также примет участие центральное межрегиональное территориальное управление Росавиации, работа будет проводиться в соответствии с установленными правилами расследования авиационных происшествий.