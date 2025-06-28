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Межгосударственный авиационный комитет расследует крушение Як-18Т под Коломной

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию катастрофы легкомоторного самолета Як-18Т, произошедшей 28 июня в Коломенском районе Московской области. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ключевая цель расследования – установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем. В расследовании также примет участие центральное межрегиональное территориальное управление Росавиации, работа будет проводиться в соответствии с установленными правилами расследования авиационных происшествий.

По данным подмосковного ГУ МЧС России, жертвами крушения стали четыре человека. Самолет, вылетевший с аэродрома «Северка», упал в поле в районе деревни Паново, где произошло возгорание на площади 5 кв. м, оно было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.

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