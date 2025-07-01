Грузовой корабль «Прогресс МС-29» покинул МКС

Согласно плану, в 00:52 мск будет произведено включение тормозного двигателя, после чего корабль войдет в плотные слои атмосферы и сгорит. Остатки конструкции, которые не разрушатся при входе, упадут в несудоходной зоне южной части Тихого океана.