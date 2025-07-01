Грузовой корабль «Прогресс МС-29» покинул МКС
Космический грузовик «Прогресс МС-29» в 21:43 мск успешно отстыковался от модуля «Поиск» на Международной космической станции. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Согласно плану, в 00:52 мск будет произведено включение тормозного двигателя, после чего корабль войдет в плотные слои атмосферы и сгорит. Остатки конструкции, которые не разрушатся при входе, упадут в несудоходной зоне южной части Тихого океана.
«Прогресс МС-29» завершает свою миссию, в рамках которой доставлял на МКС грузы и материалы для обеспечения работы станции и экипажа. Его запуск состоялся 21 ноября 2024 г. с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а»