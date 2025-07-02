Комитет ООН выразил беспокойство отменой русского языка в школах Латвии

В комитете задались вопросами о том, как государство обеспечило диалог по такому переходу, о владении латышским языком учителями, а также о программах на русском языке: «Должны ли сообщества сами финансировать эти программы? Как люди узнают об этих программах и насколько легко подать заявку на них?»