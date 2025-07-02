Комитет ООН выразил беспокойство отменой русского языка в школах Латвии
Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с отменой предмета «русский язык» в школах Латвии. Это следует из отчета комитета организации.
На встрече с латвийской делегацией комитет задал вопросы по стратегии перехода на латышский язык как единственный язык обучения в школах. Эта стратегия предусматривает в том числе исключение русского как второго языка в школах и дошкольных учреждениях. «Хотя этот переход был предусмотрен давно, его реализация была поспешна», – говорится в отчете.
В комитете задались вопросами о том, как государство обеспечило диалог по такому переходу, о владении латышским языком учителями, а также о программах на русском языке: «Должны ли сообщества сами финансировать эти программы? Как люди узнают об этих программах и насколько легко подать заявку на них?»
Делегация Латвии ответила, что в Латвии не было запрета на какой-либо язык, а по статистике 54% латвийской молодежи знают русский язык. Около 47–50% телевизионных программ и 35% радиопрограмм были доступны на русском языке, также 13% печатной прессы – на русском языке.
«Русский язык по-прежнему широко распространен в Латвии, что оправдывает необходимость усиления использования латышского языка в качестве официального государственного языка», – говорится в ответе.
5 июня сейм Латвии отстранил депутата, лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил на русском: «Русский язык – наш язык». Остальное выступление депутат провел на латышском языке.
Позже против Росликова возбудили уголовное дело по обвинению в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.