Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки Ан-2 в Забайкалье

Инцидент произошел через несколько минут после взлета в районе садоводческого товарищества «Топограф». На борту воздушного судна находились 10 парашютистов и пилот. По данным МЧС, в результате жесткой посадки восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Возгорания не произошло, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.