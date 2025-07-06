Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки Ан-2 в Забайкалье
Самолет Ан-2 авиаклуба ДОСААФ совершил аварийную посадку в Читинском районе Забайкальского края из-за технической неисправности двигателя. Об этом сообщил заместитель читинского транспортного прокурора Илья Гладченко.
Инцидент произошел через несколько минут после взлета в районе садоводческого товарищества «Топограф». На борту воздушного судна находились 10 парашютистов и пилот. По данным МЧС, в результате жесткой посадки восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Возгорания не произошло, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
Читинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Следственные органы продолжают работу на месте происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.