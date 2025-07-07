Минобрнауки: российские вузы подняли стоимость обучения на 12% за год

По данным ведомства, уровень годовой стоимости обучения на программах бакалавриата в РФ не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты в каждом регионе. При этом доступность высшего образования в стране считается высокой – количество бюджетных мест увеличилось до 619 610 (по сравнению с 2020 г. их число выросло более чем на 77 000). Оно соответствует более 60% выпускников 11 классов. В новом учебном году 73% от общего их количества будет выделено в региональных вузах.