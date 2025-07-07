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Минобрнауки: российские вузы подняли стоимость обучения на 12% за год

Ведомости

В 2025 г. учиться в российских вузах стало в среднем на 12% дороже в сравнении с 2024 г. В Москве рост по показателю составил 15,7%, в Санкт-Петербурге – 11,1%, сообщила пресс-служба Минобрнауки, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, уровень годовой стоимости обучения на программах бакалавриата в РФ не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты в каждом регионе. При этом доступность высшего образования в стране считается высокой – количество бюджетных мест увеличилось до 619 610 (по сравнению с 2020 г. их число выросло более чем на 77 000). Оно соответствует более 60% выпускников 11 классов. В новом учебном году 73% от общего их количества будет выделено в региональных вузах.

В июне «Ведомости» писали, что в семи из 10 ведущих вузов России по версии рейтингового агентства RAEX за 2025 г. цены на обучение по отдельным направлениям подготовки выросли минимум на 25% в сравнении с 2024 г. Наиболее высокое увеличение стоимости было тогда зафиксировано на уровне 50-60% в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех).

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