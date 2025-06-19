Ведущие вузы России подняли цены на обучение на 2025/26 учебный год

Ведущие вузы России подняли цены на обучение на 2025/26 учебный годНа отдельных направлениях стоимость учебы в МФТИ выросла на 60%, в МГУ и СПбГУ – на 40%
В семи из десяти ведущих вузов России по версии рейтингового агентства RAEX за 2025 г. цены на обучение по отдельным направлениям подготовки выросли минимум на 15% в сравнении с 2024 г., подсчитали «Ведомости». Самый серьезный подъем цен– примерно на 50–60% – в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех).
«Ведомости» анализировали изменение стоимости не всех направлений обучения в каждом университете, а только тех, которые считаются наиболее популярными. К таким в том числе относятся: «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика», а также ведущие программы подготовки (в специализированных вузах, таких как Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»).
Цена за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «прикладная математика и информатика» выросла с 467 000 до 767 000 руб. в 2025 г. в сравнении с прошлым годом (прирост 64%). За этот же период еще на трех программах Физтеха стоимость платного обучения увеличилась на 48%: «информатика и вычислительная техника» – до 767 000 руб., «ядерная физика и технологии» и «техническая физика» – до 893 000 руб. В Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (МГУ) наиболее резко поднялись цены по программам «лечебное дело» (на 40% до 734 000 руб.) и «востоковедение и африканистика» (на 32% до 620 000 руб.).
Другие технические вузы – Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) – также повысили цену обучения на отдельные направления. Во всех трех вузах выросла цена программы «прикладная математика и информатика»: в МГТУ – на 20% до 549 000 руб., в МИФИ – на 26% до 440 000 руб., в СПбПУ – на 31% до 302 000 руб. В МИФИ также увеличилась стоимость программ «техническая физика» и «физика» – на 26 и 25% до 430 000 и 500 000 руб. соответственно.
Рейтинг RAEX
Стоимость обучения выросла и у специальностей гуманитарных направлений. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС, Президентская академия) значительно повысились цены за программу «экономика» – на 41 и 30% до 472 000 и 570 000 руб. соответственно. В Финансовом университете выросла средняя цена года обучения по программам «информационная безопасность» – на 30% до 435 000 руб. и «реклама и связь с общественностью» – на 20% до 565 000 руб.
Незначительно по сравнению с другими представленными вузами увечились цены на отдельные программы в Высшей школе экономики (ВШЭ) и Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Так, например, цена за программу «экономика» в первом учебном заведении выросла на 15% до 770 000 руб., аналогично в МГИМО увеличилась стоимость «журналистики» до 760 000 руб.
«Ведомости» также опросили представителей упомянутых вузов, в которых повысились цены на платное обучение. За последние три года бюджет МФТИ вырос в два раза, таким образом объем средств, вкладываемых в образование студентов бюджетников, увеличился, пояснил «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ректор Физтеха Дмитрий Ливанов. «Очень важно, чтобы наши затраты [на платников] были не меньше тех, которые мы вкладываем в подготовку бюджетных студентов», – объяснил он. Ливанов также добавил, что МФТИ дает лучшее в РФ качество образования по естественно-научным и IT-направлениям и стоимость обучения обоснована. При этом платников в МФТИ «немного», примерно 10% от общего числа студентов. Сам же вуз «не гонится» за увеличением объема коммерческих мест, добавил ректор.
НИЯУ «МИФИ» формирует стоимость платного обучения исходя из финансовой модели каждой образовательной программы, пояснил «Ведомостям» заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Алексей Егоров. «В нее входит всё: от зарплат преподавателей до расходов на поддержание инфраструктуры», – сказал он. По итогам 2024 г. номинальные зарплаты в РФ увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб., следует из данных Росстата.
Рост стоимости образовательных услуг в Финансовом университете сопоставим с уровнем годовой инфляции в стране, рассказал «Ведомостям» руководитель аппарата Финансового университета Кирилл Крошков. Стоимость обучения в вузе для уже зачисленных студентов будет проиндексирована на 4,5%, добавил он.
Увеличение стоимости в МГТУ им. Н. Э. Баумана, по словам представителя пресс-службы, связан с несколькими факторами: привлечением отраслевых практиков в преподавание, обновлением материально-технической базы университета, увеличением операционных издержек (коммунальные услуги и охрана), а также повышением затрат на материалы для лабораторий и практикумов.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин указывает, что цена программы обучения складывается сразу из нескольких факторов. Это инфраструктура (площадь, оборудование, свет, тепло), затраты на реализацию программы обучения (число лабораторных и практических занятий, реактивы и приборы, зарплата преподавателей), а также прибыль вуза. «Обучение платного студента не может стоить дешевле, чем бюджетного. Соответственно, повышение цены обусловлено не только инфляцией, но и повышением финансирования государственных вузов», – добавил он.
Регулирование платных мест в вузах
Вузы в отношении платного образования делятся на две крупные группы, отмечает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Первая группа – это лидеры образования с качественными и дорогими программами. Здесь высокий конкурс, а цены служат сигналом качества, указала она. «Эти вузы уверены, что найдутся сильные абитуриенты, чьи семьи готовы вкладывать в такое образование. Важно, что эти инвестиции окупаются за счет перспектив трудоустройства и профессионального роста выпускников», – отметила Абанкина. Такие учреждения следят друг за другом и борются за лучших абитуриентов.
Вторая группа вузов, продолжила эксперт, использует затратный подход к ценообразованию: стоимость программ здесь определяется расчетом издержек, а не инвестиционной привлекательностью. Минобрнауки устанавливает нормативы, не ниже которых вуз должен определить цену за обучение. Они ежегодно корректируются с учетом инфляции и обязательств по заработной плате, заключила Абанкина.