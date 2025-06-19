Ведущие вузы России подняли цены на обучение на 2025/26 учебный год

«Ведомости» также опросили представителей упомянутых вузов, в которых повысились цены на платное обучение. За последние три года бюджет МФТИ вырос в два раза, таким образом объем средств, вкладываемых в образование студентов бюджетников, увеличился, пояснил «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ректор Физтеха Дмитрий Ливанов. «Очень важно, чтобы наши затраты [на платников] были не меньше тех, которые мы вкладываем в подготовку бюджетных студентов», – объяснил он. Ливанов также добавил, что МФТИ дает лучшее в РФ качество образования по естественно-научным и IT-направлениям и стоимость обучения обоснована. При этом платников в МФТИ «немного», примерно 10% от общего числа студентов. Сам же вуз «не гонится» за увеличением объема коммерческих мест, добавил ректор.