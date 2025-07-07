Актер Игорь Верник попал в ДТП

Актер Игорь Верник попал в ДТПСпектакль с его участием перенесли
Актер и телеведущий Игорь Верник попал в ДТП. В связи с этим спектакль с его участием «Торговцы резиной», запланированный на 7 июля, перенесли на 13 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте театрального агентства «Арт-партнер XXI».
В агентстве пояснили, что отмена спектакля связана с «болезнью» актера, которую он получил из-за ДТП. В каком состоянии он находится сейчас – не уточняется.
Верник родился 11 октября 1963 г. в Москве. В 1985 г. окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Работал корреспондентом отдела литературы и искусства газеты «Московский комсомолец», корреспондентом и редактором отдела литературы и искусства еженедельника «Неделя». С 1993 г. работает на радио и телевидении – так, продолжительное время был автором и ведущим программы «Кто там…» телеканала «Культура». В разные годы Верник вел телепередачи «Рек-тайм», «Ночная жизнь городов мира», «Субботний вечер со звездой», «Золотая фишка», «Доброе утро» и др. Кроме того, озвучивал мультфильмы постсоветского производства, включая капитана Пронина из одноименного мультсериала.
Известен также своими ролями в таких картинах, как «12» (реж. Никита Михалков), «Грозный папа» (реж. Карен Оганесян), «Упасть вверх» (реж. Сергей Гинзбург) и др.