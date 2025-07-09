Девять человек погибли при обрушении моста в Индии
Участок моста обрушился в городе Вадодара в индийском штате Гуджарат. Несколько машин упали в реку Махисагар, погибли девять человек, сообщает NDTV.
Рухнула часть моста, соединяющего районы Ананд и Вадодара. ЧП случилось в час пик. Во время трагедии по мосту двигались четыре транспортных средства, включая два грузовика, внедорожник и пикап. На месте начались спасательные работы. В настоящее время спасены три человека, они доставлены в ближайшие больницы.
По словам местных жителей, администрация длительное время не уделяла мосту должного внимания. Один из них рассказал, что этот мост «печально известен» не только опасностью для дорожного движения, но и как место для самоубийств.
В июле 2024 г. автомобильный мост частично обрушился в китайской провинции Шэньси. Погибли 11 человек, еще 30 пропали без вести. Отмечалось, что к трагедии привели сильные дожди и начавшееся наводнение.