«Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Геленджик 18 июля
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.
Первый рейс будет выполнен 18 июля. Следующие рейсы состоятся 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты станут ежедневными. Кроме того, 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320.
9 июля Минтранс сообщил о подготовке аэропорта Геленджика к возобновлению внутренних полетов. Возможность безопасного выполнения полетов в воздушную гавань подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность правительству и Росавиации за решение об открытии аэропорта и назвал его важным для региона.
Аэропорт входит в число воздушных гаваней, которые с 2022 г. перестали принимать самолеты для обеспечения безопасности пассажиров. Всего на юге России их было 11: в Анапе, Брянске, Белгороде, Воронеже, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Симферополе, Геленджике и Элисте.