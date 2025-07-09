«Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Геленджик 18 июля

Первый рейс будет выполнен 18 июля. Следующие рейсы состоятся 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты станут ежедневными. Кроме того, 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320.