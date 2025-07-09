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«Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Геленджик 18 июля

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.

Первый рейс будет выполнен 18 июля. Следующие рейсы состоятся 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты станут ежедневными. Кроме того, 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320.

9 июля Минтранс сообщил о подготовке аэропорта Геленджика к возобновлению внутренних полетов. Возможность безопасного выполнения полетов в воздушную гавань подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность правительству и Росавиации за решение об открытии аэропорта и назвал его важным для региона.

Аэропорт входит в число воздушных гаваней, которые с 2022 г. перестали принимать самолеты для обеспечения безопасности пассажиров. Всего на юге России их было 11: в Анапе, Брянске, Белгороде, Воронеже, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Симферополе, Геленджике и Элисте.

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