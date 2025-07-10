АТОР: россияне заняли лидирующую позицию по числу турпоездок в Грузию

В то же время в ассоциации сообщали, что продажи туров по России на лето 2025 г. сократились на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Тогда представитель АТОР называл основным фактором для этого временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором. При этом, если исключить из расчета Краснодарский край, где другие курорты также показывают снижение числа бронирований, то прирост продаж составил бы 14% год к году.