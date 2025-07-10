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АТОР: россияне заняли лидирующую позицию по числу турпоездок в Грузию

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Больше всего туристов в первой половине 2025 г. приезжали в Грузию из РФ, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). С туристическими целями в стране побывало 581 090 россиян за шесть месяцев.

В топ-5 по количеству турпоездок в Грузию также вошли Турция, Армения, Израиль и Азербайджан. Общее количество посещений государства туристами из разных стран достигло 2,27 млн. Рост потока составил 14,5% в сравнении с первым полугодием 2024 г.

«Россияне едут в Грузию не только в Тбилиси и в горы, но также растет спрос к пляжному отдыху в этой стране, гости из России стали часто выбирать Батуми для своего отдыха», – отметили в АТОР.

В то же время в ассоциации сообщали, что продажи туров по России на лето 2025 г. сократились на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Тогда представитель АТОР называл основным фактором для этого временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором. При этом, если исключить из расчета Краснодарский край, где другие курорты также показывают снижение числа бронирований, то прирост продаж составил бы 14% год к году.

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