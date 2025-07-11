МЧС: в Курской области ВСУ минировали мягкие игрушки и сладости

Как отметили в МЧС, специалисты уже обезвредили вооружение из США, Великобритании, Румынии, Болгарии, Финляндии, Германии, Швеции, Испании и других стран. Они также находят мины, напечатанные на 3D-принтере. Пиротехники неофициально прозвали их «эклерами».