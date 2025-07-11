МЧС: в Курской области ВСУ минировали мягкие игрушки и сладости
Российские саперы обнаружили в Курской области взрывоопасные предметы, замаскированные под мягкие игрушки, сладости, книги и хозинвентарь, сообщили в Telegram-канале МЧС России. Кроме того, украинские военные закладывали взрывчатку в денежные купюры, указано в публикации.
Как отметили в МЧС, специалисты уже обезвредили вооружение из США, Великобритании, Румынии, Болгарии, Финляндии, Германии, Швеции, Испании и других стран. Они также находят мины, напечатанные на 3D-принтере. Пиротехники неофициально прозвали их «эклерами».
В сообщении подчеркнуто, что с 10 августа 2024 г. сотрудники МЧС обследовали более 200 га территории Курской области и нейтрализовали более 10 000 взрывоопасных предметов. Обследование происходит с воздуха с помощью беспилотника.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. 26 апреля 2025 г. начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В тот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.
9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает нужным реагировать на слова главнокомандующего Украины Александра Сырского о том, что ВСУ должны вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей.