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В Кремле не считают важным реагировать на заявление главкома ВСУ

Ведомости

В Кремле никак не отреагировали на слова главнокомандующего Украины Александра Сырского о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) должны вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши войска продвигаются вперед. Они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов. Эта работа военных продолжается», – сказал Песков.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время проведения личного приема граждан заявил, что все попытки ВСУ зайти на территорию Курской области будут жестко пресекаться со стороны российских военных.

Начальник пресс-центра российской группировки войск Ярослав Якимкин сообщал, что после освобождения от украинских сил территорий Курской области подразделения группировки войск «Север» создают зону безопасности вдоль государственной границы РФ.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. 26 апреля 2025 г. начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

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