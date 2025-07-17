Власти Калининградской области рассказали о сроках устранения блэкаута
Полное восстановление энергоснабжения в Калининградской области займет не более часа, сообщил глава региона Алексей Беспрозванных.
Беспрозванных написал, что энергетики находятся на завершающем этапе восстановительных работ. Он уточнил, что подключение потребителей осуществляется поэтапно, и заверил, что в течение часа электроснабжение будет восстановлено для всех.
Утром 17 июля в Калининградской области были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе филиала Калининградская ТЭЦ-2, из-за внешнего короткого замыкания действием технологических защит произошло отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС. Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей. Причины технологического сбоя выясняются.
8 февраля энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме после того, как страны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛ и перешли на синхронизацию с сетями ЕС. В конце февраля оператор Litgrid приступил к демонтажу опор линии электропередачи 330 кВ, соединяющей Круонисскую ГАЭС и Советск.