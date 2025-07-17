Власти Калининградской области рассказали о сроках устранения блэкаута

8 февраля энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме после того, как страны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛ и перешли на синхронизацию с сетями ЕС. В конце февраля оператор Litgrid приступил к демонтажу опор линии электропередачи 330 кВ, соединяющей Круонисскую ГАЭС и Советск.