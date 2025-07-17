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Пострадавшая при нападении с молотком в Домодедове девочка умерла в больнице

Ведомости

Девочка, на которую напал 16-летний подросток с молотком в Домодедове, скончалась в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.

Омбудсмен уточнила, что несовершеннолетняя получила травмы, несовместимые с жизнью. Врачи боролись до последнего.

11 июля в лесном массиве округа Домодедово подросток нанес молотком удары в голову двум девочкам в возрасте 13 и 16 лет. Одна из них смогла убежать от нападавшего и сообщить родителям. Они вызвали скорую помощь, пострадавшие были госпитализированы.

Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Подростка задержали. Главное следственное управление СК РФ по Московской области сообщило, что на допросе он признался в содеянном. Задержанному предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление, не доведенное до конца) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Подросток арестован до 11 сентября.

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