Пострадавшая при нападении с молотком в Домодедове девочка умерла в больнице

Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Подростка задержали. Главное следственное управление СК РФ по Московской области сообщило, что на допросе он признался в содеянном. Задержанному предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление, не доведенное до конца) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Подросток арестован до 11 сентября.