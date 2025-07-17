Тишковец: дожди в столичном регионе взяли паузу до 20 июля

15 июля Тишковец сообщал, что за 12 часов в Москве выпало рекордное количество осадков – 32% от месячной нормы. В то же время в Подмосковье выпало 83%. По данным главной столичной метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 27 мм дождя, на Балчуге – 19 мм, а в Тушино – 5 мм. Прежний максимум дождей для 15 июля держался с 2004 г., когда в осадкомер попало 20 мм, написал Тишковец.