Тишковец: дожди в столичном регионе взяли паузу до 20 июля
Дожди в столичном регионе прекратятся на двое суток, но возобновятся 20 июля. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его данным, 17 июля аномальный ливень зацепил лишь юг Московской области. В частности, в Серебряных Прудах в осадкомер попало 44 мм осадков, что чуть более половины месячной нормы, отметил Тишковец.
15 июля Тишковец сообщал, что за 12 часов в Москве выпало рекордное количество осадков – 32% от месячной нормы. В то же время в Подмосковье выпало 83%. По данным главной столичной метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 27 мм дождя, на Балчуге – 19 мм, а в Тушино – 5 мм. Прежний максимум дождей для 15 июля держался с 2004 г., когда в осадкомер попало 20 мм, написал Тишковец.