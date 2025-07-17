Кабмин предложил создать электронные паспорта на оружие и патроны

Согласно инициативе, сведения о каждом образце оружия и патронов будут вноситься в государственный кадастр гражданского и служебного оружия в электронном виде. Паспорт будет содержать технические и качественные характеристики, данные о владельце, производителе, поставщике и сертификации. Ведение кадастра и развитие информационной системы возложено на Росстандарт.