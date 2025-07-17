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Кабмин предложил создать электронные паспорта на оружие и патроны

Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму проект закона о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие, а также патроны к нему. Документ опубликован на сайте думской законодательной базы.

Согласно инициативе, сведения о каждом образце оружия и патронов будут вноситься в государственный кадастр гражданского и служебного оружия в электронном виде. Паспорт будет содержать технические и качественные характеристики, данные о владельце, производителе, поставщике и сертификации. Ведение кадастра и развитие информационной системы возложено на Росстандарт.

Проект предполагает, что электронный паспорт станет обязательным документом для учета и оборота оружия, начиная с момента его изготовления или ввоза в РФ. Это исключит риск подделки сведений, упростит администрирование и обеспечит сквозной контроль на всех этапах.

Планируется, что закон вступит в силу спустя два года после публикации в случае его принятия. За это время планируется наладить техническую инфраструктуру и интеграцию с другими государственными информационными системами.

15 июля «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минпромторга о создании цифрового кадастра служебного и гражданского оружия. Поправки будут внесены в закон «Об оружии».

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