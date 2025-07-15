В России появится цифровой кадастр оружия и патронов

Новая система станет федеральной информационной платформой, в которую будет вноситься полный жизненный цикл оружия от производства или ввоза до списания. Паспорт будет содержать сведения о технических характеристиках, серийных номерах, разрешениях, проверках и переходе права собственности. Участники оборота (производители, продавцы, поставщики) обязаны будут вносить эти данные в систему. Доступ к ней получат только уполномоченные органы – Росгвардия, ФСБ, МВД, Минпромторг и Федеральная таможенная служба. Оператором платформы станет Росстандарт, который уже курирует действующий кадастр, следует из проекта. Власти рассчитывают, что сквозной цифровой учет усилит контроль за оборотом оружия, повысит прозрачность цепочек и снизит риск его нелегального использования, следует из пояснительной записки. Уточняется, что предлагаемые нормы не будут применяться к оружию, поступившему в оборот до 1 января 1994 г.