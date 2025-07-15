В России появится цифровой кадастр оружия и патронов

В России появится цифровой кадастр оружия и патроновЗаконопроект об этом правительство готовится внести в Думу
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минпромторга о создании цифрового кадастра служебного и гражданского оружия. В рамках проекта оружие и патроны к нему будут оснащаться электронными паспортами, а все сведения о них – собираться в единую информационную систему. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к комиссии.
Поправки будут внесены в закон «Об оружии». В России уже действует государственный кадастр оружия, который ведут Росгвардия и Росстандарт, но на практике, как пояснили опрошенные «Ведомостями» эксперты, учет осуществляется преимущественно в бумажной или разрозненной электронной форме. Единой цифровой платформы, синхронизирующей данные между ведомствами, сейчас не существует, а электронные паспорта – аналогичные применяемым для автомобилей – не используются.
Новая система станет федеральной информационной платформой, в которую будет вноситься полный жизненный цикл оружия от производства или ввоза до списания. Паспорт будет содержать сведения о технических характеристиках, серийных номерах, разрешениях, проверках и переходе права собственности. Участники оборота (производители, продавцы, поставщики) обязаны будут вносить эти данные в систему. Доступ к ней получат только уполномоченные органы – Росгвардия, ФСБ, МВД, Минпромторг и Федеральная таможенная служба. Оператором платформы станет Росстандарт, который уже курирует действующий кадастр, следует из проекта. Власти рассчитывают, что сквозной цифровой учет усилит контроль за оборотом оружия, повысит прозрачность цепочек и снизит риск его нелегального использования, следует из пояснительной записки. Уточняется, что предлагаемые нормы не будут применяться к оружию, поступившему в оборот до 1 января 1994 г.
«Ведомости» направили запросы в Росгвардию, концерн «Калашников» (также поддержавший законопроект) и Минпромторг с просьбой уточнить, в каком виде будет оформлен электронный паспорт оружия, а также какой объем информации предполагается в него включать.
Это реформа действующего кадастра и правительству предстоит подготовка и принятие положения об информационной системе, где будет определен порядок создания, развития и эксплуатации кадастра, формирования и ведения перечня оружия и патронов, – отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«Законопроект продолжает реализацию масштабной цифровизации работы государственных органов и позволит создать условия для обеспечения сбора, обобщения, обработки, анализа и хранения сведений об оружии с применением информационных технологий», – резюмировал Груздев.
Принципиально новых функций поправки не несут, а также не позволяют разгрузить бюрократическую систему учета оружия, возражает главный редактор «Русского оружейного журнала» Михаил Кречман. Кроме того, предупреждает он, любой шаг к цифровизации в этой области может привести к злоупотреблениям: если в таком кадастре будут храниться данные и о владельце оружия, то телефонные мошенники смогут получить еще один инструмент утечек. Сама инициатива не способна снизить нелегальный оборот оружия, так как фактически дублирует уже существующие механизмы защиты, полагает эксперт.
Инициатива снизит бумажную и цифровую нагрузку как на владельцев оружия, так и на Росгвардию, не соглашается адвокат и оружейный эксперт Муслим Шейхов. «В настоящий момент, даже после того как вы получили лицензию, приобрели оружие, вы все равно должны уведомить Росгвардию о покупке», – сетует эксперт, указывая на опыт Чехии, где ввод единого реестра позволил снизить бюрократическую нагрузку.
По мнению Шейхова, электронный паспорт может быть реализован методом отдельного нанесения QR-кода на продукцию или же привязкой серийного номера. По его словам, в настоящий момент кадастр оружия не имеет информации о единицах оружия во владении (серийный номер), сведения ограничиваются указанием марки и модели производства. Он также уточнил, что в случае со служебным оружием речь идет о продукции во владении частными охранными предприятиями, которые, по его словам, также нуждаются в упрощении процедуры владения оружием.
В октябре 2023 г. тогдашний председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал создание государственной информационной системы ведомства для контроля за оборотом оружия, частной охранной деятельностью и вневедомственной охраной. По его словам, новая система повысит прозрачность и упростит взаимодействие с гражданами и бизнесом, при этом будет сертифицирована ФСБ и ФСТЭК по наивысшему уровню защиты. Как писали «Ведомости» со ссылкой на экспертов, усиление контроля за оборотом оружия связано с потребностями спецоперации и угрозой его утечек. Руководитель ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что появление электронной системы поможет точнее отслеживать случаи потери или пропажи оружия. Военный эксперт Юрий Кнутов добавил, что автоматизация учета упростит идентификацию владельцев и сократит риски нелегального оборота.