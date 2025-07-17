Теннисистка Мария Шарапова выставила дом в США на продажу за $25 млн

Шарапова родилась 19 апреля 1987 г. в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В 2004 г. в возрасте 17 лет она выиграла Уимблдон, а в 2005-м стала первой возглавившей рейтинг WTA россиянкой. Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 г.