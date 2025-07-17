Теннисистка Мария Шарапова выставила дом в США на продажу за $25 млн
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова продает свой дом в Манхэттен-Бич (штат Калифорния, США) за $25 млн. Об этом сообщила Wall Street Journal.
Газета напомнила, что свой прошлый дом в Манхэттен-Бич Шарапова продала за $5 млн в 2015 г. Причиной продажи новой недвижимости стало то, что теннисистка большую часть времени проводит у своего мужа, британского миллионера Александра Джилкса.
Шарапова родилась 19 апреля 1987 г. в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В 2004 г. в возрасте 17 лет она выиграла Уимблдон, а в 2005-м стала первой возглавившей рейтинг WTA россиянкой. Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 г.
За свою карьеру спортсменка завоевала 39 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). В частности, она выиграла пять мейджоров – Открытый чемпионат Австралии (2008), «Ролан Гаррос» (2012, 2014), Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006). Таким образом, Шарапова собрала карьерный Большой шлем.