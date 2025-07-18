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Комитет ГД поддержал поправки о льготах для гражданских жен погибших бойцов

Ведомости

Комитет Госдумы по обороне поддержал изменения в закон «Об обороне», расширяющие право на льготы для гражданских жен погибших военных. Условиями станут совместное проживание не менее трех лет, ведение общего хозяйства и наличие общего ребенка. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Изменения предлагается внести в законопроект при подготовке ко второму чтению – они касаются установления единого порядка выплат разовых пособий родственникам погибших военных и добровольцев.

Поправки предусматривают, что установление факта сожительства и совместного ведения домашнего хозяйства должно происходить в суде в рамках особого производства по делам об определении юридически значимых фактов.

Согласно положениям законопроекта, не подлежат установлению факты совместного проживания и ведения хозяйства в следующих случаях: если хотя бы один из граждан на момент гибели военнослужащего находился в зарегистрированном браке (в том числе расторгнутом); между лицами, состоящими в близком родстве.

15 июля стало известно о переносе рассмотрения в Госдуме законопроекта, но на следующий день он уже был готов

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