Комитет ГД поддержал поправки о льготах для гражданских жен погибших бойцов

Согласно положениям законопроекта, не подлежат установлению факты совместного проживания и ведения хозяйства в следующих случаях: если хотя бы один из граждан на момент гибели военнослужащего находился в зарегистрированном браке (в том числе расторгнутом); между лицами, состоящими в близком родстве.