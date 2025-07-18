Комитет ГД поддержал поправки о льготах для гражданских жен погибших бойцов
Комитет Госдумы по обороне поддержал изменения в закон «Об обороне», расширяющие право на льготы для гражданских жен погибших военных. Условиями станут совместное проживание не менее трех лет, ведение общего хозяйства и наличие общего ребенка. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Изменения предлагается внести в законопроект при подготовке ко второму чтению – они касаются установления единого порядка выплат разовых пособий родственникам погибших военных и добровольцев.
Поправки предусматривают, что установление факта сожительства и совместного ведения домашнего хозяйства должно происходить в суде в рамках особого производства по делам об определении юридически значимых фактов.
Согласно положениям законопроекта, не подлежат установлению факты совместного проживания и ведения хозяйства в следующих случаях: если хотя бы один из граждан на момент гибели военнослужащего находился в зарегистрированном браке (в том числе расторгнутом); между лицами, состоящими в близком родстве.