Сергея Карякина заочно приговорили к девяти годам тюрьмы на Украине

В 2022 г. Карякин должен был участвовать в турнире претендентов на новый чемпионский матч, но Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила его на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации РФ на территории Украины. После истечения дисквалификации Карякин заявил, что вернется в шахматы, если турниры ФИДЕ будут проходить в дружественных странах, а он сможет выступать под флагом России.