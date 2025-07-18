Сергея Карякина заочно приговорили к девяти годам тюрьмы на Украине
Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил российского гроссмейстера, сенатора от парламента Крыма Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения территории или государственной границы Украины). Об этом сообщила региональная служба безопасности Украины в социальной сети Facebook (принадлежит Meta
Приговор также предполагает конфискацию имущества Карякина.
По данным СБУ, Карякина осудили за то, что он, используя свою медийность, создал Telegram-канал, через который собирал средства на нужды российской армии. На собранные средства Карякин якобы закупал беспилотники, термоскопы, спецтехнику, оружие и другую военную технику, говорится в сообщении.
Сам гроссмейстер заявил, что считает приговор нелепым. «Вынесенный приговор – это абсурдный театр киевского режима. Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым – это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа», – сказал он ТАСС.
Государственный совет Крыма наделил Карякина полномочиями сенатора от парламента республики на первом заседании сессии в сентябре 2024 г.
В 2022 г. Карякин должен был участвовать в турнире претендентов на новый чемпионский матч, но Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила его на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации РФ на территории Украины. После истечения дисквалификации Карякин заявил, что вернется в шахматы, если турниры ФИДЕ будут проходить в дружественных странах, а он сможет выступать под флагом России.