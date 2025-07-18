Кинорежиссера Юрия Кару похоронят на Троекуровском кладбище
22 июля на Троекуровском кладбище Москвы состоятся похороны Юрия Кары – заслуженного деятеля искусств РФ, известного кинорежиссера и сценариста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на народного артиста России Виктора Ракова.
По его словам, церемония прощания с режиссером пройдет во вторник, 22 июля, а местом захоронения станет Троекуровское кладбище.
Раков добавил, что этот же день в Центральной клинической больнице будет организована церемония прощания.
Режиссер ушел из жизни в Ялте вследствие сердечного приступа. На момент смерти он возглавлял жюри кинофорума «Святой Владимир».