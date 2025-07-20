В аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Полеты осуществляются по согласованию с соответствующими органами, говорится в сообщении.
В «Шереметьево» предупредили, что на фоне действия мер время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Причиной введения меры в аэропорту назвали действие режима «ковер». Там уточнили, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет «по факту возможности и очередности». Пассажиров призвали готовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов, возможны корректировки в расписании полетов, говорится в сообщении.
Ограничения в московских аэропортах уже вводились 20 июля, затем Росавиация сообщала об их отмене. Мэр Москвы Сергей Собянин в этот же день несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников, которые летели в сторону столицы.