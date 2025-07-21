В аэропортах Дальнего Востока более 2700 пассажиров не могут вылететь в Москву
В связи с ограничениями, введенными в московских аэропортах, во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержали вылеты девяти рейсов в столицу. Более 2700 пассажиров ожидают посадки, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ведомство держит ситуацию на контроле. В частности, транспортные прокуроры проводят мониторинг ситуации, чтобы своевременно обеспечить права пассажиров, оказать им соответствующих услуги и не допустить скопления граждан в аэропортах. Кроме того, в зданиях аэровокзалов прокурорами проводятся мобильные приемы пассажиров.
В течение выходных 19 и 20 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотника над территорией Московского региона.
На фоне попыток Украины атаковать Москву в ряде аэропортов региона введены ограничения. Кроме того, в разных городах РФ задерживаются рейсы, которые должны были вылететь в столицу. В том числе, из петербургского аэропорта «Пулково».