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В аэропортах Дальнего Востока более 2700 пассажиров не могут вылететь в Москву

Ведомости

В связи с ограничениями, введенными в московских аэропортах, во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержали вылеты девяти рейсов в столицу. Более 2700 пассажиров ожидают посадки, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ведомство держит ситуацию на контроле. В частности, транспортные прокуроры проводят мониторинг ситуации, чтобы своевременно обеспечить права пассажиров, оказать им соответствующих услуги и не допустить скопления граждан в аэропортах. Кроме того, в зданиях аэровокзалов прокурорами проводятся мобильные приемы пассажиров.

В течение выходных 19 и 20 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотника над территорией Московского региона.

На фоне попыток Украины атаковать Москву в ряде аэропортов региона введены ограничения. Кроме того, в разных городах РФ задерживаются рейсы, которые должны были вылететь в столицу. В том числе, из петербургского аэропорта «Пулково».

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