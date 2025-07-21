Китайский Хэган откроет новый аэропорт для расширения торговли с Россией
К 2027 г. в китайском приграничном Хэгане появится новый аэропорт Лобэй, сообщает South China Morning Post. Его пропускная способность составит 1600 т грузов и 450 000 пассажиров ежегодно. Строительство объекта направлено на расширение торгового сотрудничества с Россией.
По данным издания, возведение аэропорта Лобэй стартует в ближайшем будущем. На реализацию проекта направят 1,2 млрд юаней.
Инфраструктурные объекты включают взлетно-посадочную полосу протяженностью 2500 м и пассажирский терминал площадью 5000 кв. м.
Профессор Гонконгского университета Ханг Сенг Дэвид Вонг подчеркнул, что возведение аэропорта в Хэгане отражает тенденцию, при которой небольшие города стремятся совершить экономический рывок через инфраструктурное развитие. Эксперт пояснил, что данный аэропроект представляет стратегическую ценность для Китая, помогая отстающим в транспортном отношении территориям сократить разрыв с экономически развитыми районами страны.
«Близость Хэгана к России дает ему шанс стать региональным логистическим хабом, если приграничная торговля продолжит расширяться», – сказал Вонг.