Китайский Хэган откроет новый аэропорт для расширения торговли с Россией

Профессор Гонконгского университета Ханг Сенг Дэвид Вонг подчеркнул, что возведение аэропорта в Хэгане отражает тенденцию, при которой небольшие города стремятся совершить экономический рывок через инфраструктурное развитие. Эксперт пояснил, что данный аэропроект представляет стратегическую ценность для Китая, помогая отстающим в транспортном отношении территориям сократить разрыв с экономически развитыми районами страны.