Задержанные из-за аварии в Ростовской области поезда возвращаются в расписание
Движение пассажирских составов, задержанных из-за падения фрагментов дронов на железнодорожных станциях в Ростовской области, начинает возвращаться к нормальному режиму, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Продолжается сокращение задержек движения поездов: в настоящее время максимальное опоздание составов, следующих в южном направлении через проблемные участки, не превышает двух часов, тогда как для северного направления этот показатель достигает четырех часов.
«Планируем, что к утру 22 июля все поезда будут следовать в соответствии с графиком», – отмечается в сообщении.
20 июля после падения фрагментов дрона на станции Лихая железнодорожное сообщение было частично парализовано, на тот момент 132 поезда следовали с задержками.