Адвокат Захватов заочно арестован по статье о содействии терроризму
Перовский суд Москвы заочно арестовал адвоката Дмитрия Захватова, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Его обвиняют в содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и публичных призывах к противогосударственной деятельности (п. «а», «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ).
Его арестовали на два месяца, но срок будет отсчитываться с момента фактического задержания или передачи российским властям в случае экстрадиции или депортации.
В апреле «РИА Новости» сообщили, что против Захватова завели уголовное дело за помощь в сборе денег для бойцов украинского батальона «Азов