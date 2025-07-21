Адвокат Захватов заочно арестован по статье о содействии терроризму

Его арестовали на два месяца, но срок будет отсчитываться с момента фактического задержания или передачи российским властям в случае экстрадиции или депортации.



В апреле «РИА Новости» сообщили, что против Захватова завели уголовное дело за помощь в сборе денег для бойцов украинского батальона «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ) . По предварительным данным, Захватов сейчас находится за границей.