Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Самары и Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин») и Калуги («Грабцево») отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Согласно времени публикаций сообщений представителя агентства, в Самаре мера действовала с 02:10 до 04:54 мск, в Калуге – с 02:18 до 06:00 мск, в Саратове – с 23:20 21 июля до 03:27 мск 22 июля.
Согласно данным Минобороны РФ, с 16:00 до 22:00 мск 21 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ. Из них 12 было уничтожено над Ростовской областью, восемь – над Брянской. По два беспилотника было ликвидировано в небе над Калужской областью и Московским регионом (один из них летел на Москву). Еще один беспилотник системы ПВО перехватили в Крыму.