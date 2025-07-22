Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Самары и Калуги

Согласно данным Минобороны РФ, с 16:00 до 22:00 мск 21 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ. Из них 12 было уничтожено над Ростовской областью, восемь – над Брянской. По два беспилотника было ликвидировано в небе над Калужской областью и Московским регионом (один из них летел на Москву). Еще один беспилотник системы ПВО перехватили в Крыму.