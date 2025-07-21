Российские системы ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ за шесть часов
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ с 16:00 до 22.00 мск, сообщили в Минобороны.
Больше всего – 12 единиц – было уничтожено в небе над Ростовской областью. 8 воздушных целей российские военные нейтрализовали над территорией Брянской области, по два – над Калужской областью и Московским регионом (один из них летел на Москву). Еще один беспилотник системы ПВО перехватили в Крыму.
21 июля в период с 12:20 до 15:00 мск силы противовоздушной обороны перехватили 19 беспилотников самолетного типа. Атака шести дронов была отражена в Брянской области. В Орловской области военные уничтожили четыре беспилотника. По два БПЛА было нейтрализовано над территориями Калужской и Смоленской областей. Пять дронов поразили над Московским регионом.
Минобороны также сообщало, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили три пусковые установки ракетного комплекса Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 производства США на Украине. Кроме того, военные нанесли поражающий удар по складам боеприпасов, цеху сборки БПЛА и территориальному центру комплектования вооруженных сил Украины (ВСУ).