Российские системы ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ за шесть часов

Больше всего – 12 единиц – было уничтожено в небе над Ростовской областью. 8 воздушных целей российские военные нейтрализовали над территорией Брянской области, по два – над Калужской областью и Московским регионом (один из них летел на Москву). Еще один беспилотник системы ПВО перехватили в Крыму.