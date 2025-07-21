Российские военные уничтожили три пусковые установки Patriot на Украине

21 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории складских помещений в Соломенском районе столицы Украины в результате взрыва произошел пожар. Украинская интернет-газета «Страна» писала, что после ночных ударов ВС РФ по Киеву были зафиксированы множественные повреждения инфраструктуры в районе метро «Лукьяновская». Кроме того, газета сообщала о масштабном пожаре и крупном задымлении.