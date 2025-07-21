Российские военные уничтожили три пусковые установки Patriot на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили три пусковые установки ракетного комплекса Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 производства США на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражающий удар по складам боеприпасов, цеху сборки БПЛА, территориальному центру комплектования вооруженных сил Украины (ВСУ) и пунктам временной дислокации украинских формирований в 142 районах. Для этого российская армия использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию группировок войск.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 397 БПЛА самолетного типа.
В ночь на 21 июля российские военные также нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цель атаки была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении
21 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории складских помещений в Соломенском районе столицы Украины в результате взрыва произошел пожар. Украинская интернет-газета «Страна» писала, что после ночных ударов ВС РФ по Киеву были зафиксированы множественные повреждения инфраструктуры в районе метро «Лукьяновская». Кроме того, газета сообщала о масштабном пожаре и крупном задымлении.