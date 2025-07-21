РФ нанесла групповой удар по ключевым объектам украинского ВПК

По данным Минобороны, российскими войсками была проведена масштабная операция с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников, в ходе которой были поражены предприятия оборонной промышленности Украины и элементы инфраструктуры военных аэродромов.