Путин подписал закон о создании перечня стратегически важных лекарств
Президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий перечень стратегически значимых лекарственных препаратов, которые должны производиться на территории страны для обеспечения ключевых потребностей системы здравоохранения.
В перечень стратегически важных препаратов включат лекарства, используемые для профилактики и терапии наиболее распространенных в России заболеваний.
В пояснительной записке к закону указано, что инициатива стимулирует деловую активность и создаст стабильные рабочие места в сфере производства жизненно важных медикаментов.
Кроме того, правительство России обязано утверждать перечень лекарственных средств стратегического значения, включая правила и критерии его составления.