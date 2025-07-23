Суд Москвы заключил под стражу учредителя банка «Интеркоммерц»
Басманный районный суд заочно избрал для учредителя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте на срок два месяца «с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», говорится в сообщении. Крыжановского обвиняют в растрате особо крупного размера (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Учредитель «Интеркоммерца» числится в розыске.