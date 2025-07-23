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Путин подписал законопроект о продлении периода действия электронных виз

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому единая электронная виза теперь будет действовать 120 дней, а разрешенный срок пребывания в стране увеличивается до 30 суток. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Согласно новому закону, срок действия электронной визы продлевается с 60 до 120 дней, а допустимый период пребывания иностранцев в России увеличивается с 16 до 30 суток, при этом сохраняется однократный характер визы.

Документ также разрешает пересечение границы вне установленных пунктов пропуска при наличии специального разрешения пограничных органов, во всех остальных случаях такой порядок въезда/выезда запрещен.

Кроме того, внесены изменения в список документов для пересечения границы: теперь свидетельство о рождении более не является действительным удостоверением личности для выезда и въезда несовершеннолетних граждан РФ младше 14 лет.

Изменения по электронным визам заработают через 30 дней после официального опубликования, тогда как поправка о свидетельствах о рождении – только через 180 дней.

Дети до 14 лет, выехавшие за границу до вступления закона в действие и не имеющие паспорта, смогут вернуться в Россию по свидетельству о рождении.

Предложенные МИДом изменения были поддержаны комиссией правительства еще в марте 2025 г.

Электронная виза, доступная гражданам 64 стран, предусматривает однократный въезд для туризма, бизнес-встреч, частных визитов или участия в культурных, научных и других мероприятиях.

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