Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с пастой Colgate
Роспотребнадзор проводит мониторинг и контролирует ситуацию с зубной пастой Colgate Total Clean Mint. Об этом сообщили в Telegram-канале службы.
«Роспотребнадзор проводит мониторинг безопасности товаров, представленных на рынке Российской Федерации. Все случаи выявления нарушений будут внимательно рассмотрены, и в установленном порядке будут приняты соответствующие меры», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, эта категория продукции подлежит обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования. Исключением являются фторсодержащие средства гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых превышает 0,15%, и средств для отбеливания зубов, содержащих перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, с установленной концентрацией, включенные в перечень продукции, подлежащей госрегистрации.
«Для остальных видов такой продукции не требуется государственная регистрация», – уточнили в Роспотребнадзоре.
23 июля стало известно, что в Аргентине запретили использование и распространение и продвижение зубной пасты Colgate Total Active Prevention Clean Mint. В управлении по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT) отмечали, что порядка 20 человек пожаловались на пасту из‑за раздражения и воспаления во рту, появления волдырей, язв, жжения, отеков и боли.
В мае национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) решило приостановить продажи этой зубной пасты на 90 дней. Решение было связано с сообщениями о побочных эффектах использования Colgate Total Clean Mint. После этого Роспотребнадзор также взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate.