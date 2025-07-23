Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с пастой Colgate

В мае национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) решило приостановить продажи этой зубной пасты на 90 дней. Решение было связано с сообщениями о побочных эффектах использования Colgate Total Clean Mint. После этого Роспотребнадзор также взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate.