На Крымском мосту временно перекрыли движение авто
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Это следует из Telegram-канала оперативной информации Крымского моста.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.
Днем 21 июля в очередях на автоподходах к Крымскому мосту скопились 2265 транспортных средств. Очередь сохранялась с утра 20 июля.
Вечером 23 июля в Telegram-канале о ситуации на мосту сообщили, что очереди на подъездах со стороны Тамани и Керчи ликвидированы по состоянию на 22:00 мск.
20 июля Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал туристам изучить альтернативные способы проезда в Крым, в частности железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты.