В Саратовской области 26 июля объявлен днем траура после взрыва в доме
Власти Саратовской области объявили 26 июля днем траура по жертвам трагедии в многоквартирном доме на улице Блинова в столице региона. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Саратовской области и муниципальных образований. Организациям, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Утром 25 июля в доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате инцидента погибли шесть человек, включая одного ребенка. Еще семь пострадали. Сообщалось, что под завалами дома могут быть люди. Поисково-спасательные работы на месте происшествия будут продолжаться и ночью.
Бусаргин назвал предварительной причиной взрыва утечку газа. Власти приняли решение об объявлении в Саратове режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий взрыва и оказания помощи пострадавшим.